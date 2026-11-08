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Президент Турции: Анкара продолжит посильный вклад в процесс восстановления земель Азербайджана

Политика Новость 8 ноября 2026 17:19 (UTC +04:00)
Президент Турции: Анкара продолжит посильный вклад в процесс восстановления земель Азербайджана
Фото: Press service of the President of the Republic of Azerbaijan
Эмин Алиев
Эмин Алиев
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ШУША/Trend/- В Турции внимательно отслеживают усилия Азербайджана по восстановлению и развитию освобожденных от оккупации земель страны. Восстановление наследия Карабаха - яркое свидетельство веры народа в будущее.

Об этом, в частности, сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в заявлении для прессы по итогам переговоров с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Шуше.

Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара продолжит посильный вклад в процесс восстановления земель Азербайджана. Он назвал отношения Анкары и Баку «неугасаемым факелом».

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