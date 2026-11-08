Президент Турции: Анкара продолжит посильный вклад в процесс восстановления земель Азербайджана

ШУША/Trend/- В Турции внимательно отслеживают усилия Азербайджана по восстановлению и развитию освобожденных от оккупации земель страны. Восстановление наследия Карабаха - яркое свидетельство веры народа в будущее.

Об этом, в частности, сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в заявлении для прессы по итогам переговоров с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Шуше.

Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара продолжит посильный вклад в процесс восстановления земель Азербайджана. Он назвал отношения Анкары и Баку «неугасаемым факелом».