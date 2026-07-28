БАКУ/Trend/ - Иран выступает за совместные дипломатические усилия по восстановлению стабильности в регионе.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Сейид Аббас Аракчи в ходе отдельных телефонных разговоров с министром иностранных дел Омана Бадром Альбусаиди и министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом.

«Необходимо приложить совместные дипломатические усилия и укрепить сотрудничество для устранения дестабилизирующей ситуации, возникшей в Ормузском проливе в результате американских атак, а также для восстановления стабильности в регионе», — отметил он.

Отметим, что из-за отсутствия конкретных результатов по ядерной программе в отношениях между США и Ираном, 28 февраля США и Израиль начали военные воздушные удары по Ирану, а Иран с того же дня стал обстреливать объекты Израиля и США в регионе ракетами и беспилотниками. При посредничестве Пакистана 7 апреля между сторонами было достигнуто соглашение о прекращении огня.

18 июня между Ираном и США был подписан мирный меморандум. Меморандум подписали Президент Ирана Масуд Пезешкиан и Президент США Дональд Трамп. С 19 июня упомянутый меморандум вступил в силу.

Напомним, что очередное обострение в американо-иранских отношениях началось 8 июля. В тот день Вооруженные силы США, впервые после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном, нанесли несколько серий ударов по иранской территории под предлогом ответа на атаку на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день Президент США Дональд Трамп заявил о приостановке режима прекращения огня с Ираном. В ответ на это Тегеран начал наносить удары по американским объектам, расположенным на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана.