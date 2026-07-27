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Апелляционный суд по жалобам граждан Армении продолжился выступлениями прокуроров, поддерживающих гособвинение (ФОТО)

Политика Новость 27 июля 2026 18:39 (UTC +04:00)
Апелляционный суд по жалобам граждан Армении продолжился выступлениями прокуроров, поддерживающих гособвинение (ФОТО)
Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
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БАКУ /Trend/ - 27 июля в Бакинском апелляционном суде продолжилось рассмотрение апелляционных жалоб граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, в отношении которых Бакинским военным судом был вынесен обвинительный приговор за преступления против мира и человечности, военные преступления, совершенные в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти и ряд других многочисленных преступлений.

На судебном заседании, проходящем под председательством судьи Бакинского апелляционного суда Эльмара Рагимова, при участии судей Эмина Мехтиева и Мехрибан Гараевой (резервный судья - Али Мамедов), каждому из лиц, в отношении которых ведется апелляционное производство по уголовному делу, были предоставлены переводчики на языки, которыми они владеют - армянский и русский, а также адвокаты для обеспечения защиты.

В судебном заседании принимали участие представители потерпевших, прокуроры, поддерживающие государственное обвинение - начальник отдела Управления по поддержанию государственного обвинения Генеральной прокуратуры Аббас Аббаслы и прокуроры того же отдела управления Анар Алекберов и Севиндж Гасымова.

Судебное заседание продолжилось выступлениями прокуроров, поддерживающих гособвинение.

Поддерживающие гособвинение прокуроры А. Аббаслы, А. Алекберов и С. Гасымова заявили, что, как и в отношении других обвиняемых по уголовному делу, участие Бако Саакяна, Давида Манукяна, Давида Бабаяна, Давида Ишханяна, Левона Мнацаканяна, Мадата Бабаяна и Меликсета Пашаяна в агрессивной войне, направленной со стороны Армении против Азербайджанской Республики, и в деятельности преступного сообщества подтверждено доказательствами, исследованными в суде первой инстанции.

Гособвинители отметили, что обвиняемые лица признаны виновными в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, а также в оккупации наших суверенных территорий, организации и обеспечении вооруженных формирований, поощрении враждебной деятельности против Азербайджана, терроризме, подрывах мин, различных преступлениях против гражданских лиц и других противоправных деяниях.

Также подчеркивалось, что обвинения, предъявленные подсудимым, подтверждаются показаниями свидетелей, заключениями экспертов, заявлениями, протоколами многочисленных следственных действий, документами и иными доказательствами, собранными в ходе предварительного расследования уголовного дела, представленными и исследованными в ходе судебного разбирательства.

Следующее заседание суда состоится 28 июля.

Напомним, что согласно приговору Бакинского военного суда от 5 февраля 2026 года, Араик Арутюнян, Левон Мнацаканян, Давид Манукян, Давид Ишханян и Давид Бабаян были приговорены к пожизненному заключению.

Аркадий Гукасян и Бако Саакян были приговорены к 20 годам, Мадат Бабаян и Меликсет Пашаян получили наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет, Гарик Мартиросян - 18 лет, Давид Аллахвердян и Левон Балаян - 16 лет, Василий Бегларян, Гурген Степанян и Эрик Казарян - 15 лет.

Апелляционный суд по жалобам граждан Армении продолжился выступлениями прокуроров, поддерживающих гособвинение (ФОТО)
Апелляционный суд по жалобам граждан Армении продолжился выступлениями прокуроров, поддерживающих гособвинение (ФОТО)
Апелляционный суд по жалобам граждан Армении продолжился выступлениями прокуроров, поддерживающих гособвинение (ФОТО)
Апелляционный суд по жалобам граждан Армении продолжился выступлениями прокуроров, поддерживающих гособвинение (ФОТО)
Апелляционный суд по жалобам граждан Армении продолжился выступлениями прокуроров, поддерживающих гособвинение (ФОТО)
Апелляционный суд по жалобам граждан Армении продолжился выступлениями прокуроров, поддерживающих гособвинение (ФОТО)
Апелляционный суд по жалобам граждан Армении продолжился выступлениями прокуроров, поддерживающих гособвинение (ФОТО)
Апелляционный суд по жалобам граждан Армении продолжился выступлениями прокуроров, поддерживающих гособвинение (ФОТО)
Апелляционный суд по жалобам граждан Армении продолжился выступлениями прокуроров, поддерживающих гособвинение (ФОТО)
Апелляционный суд по жалобам граждан Армении продолжился выступлениями прокуроров, поддерживающих гособвинение (ФОТО)
Апелляционный суд по жалобам граждан Армении продолжился выступлениями прокуроров, поддерживающих гособвинение (ФОТО)
Апелляционный суд по жалобам граждан Армении продолжился выступлениями прокуроров, поддерживающих гособвинение (ФОТО)
Апелляционный суд по жалобам граждан Армении продолжился выступлениями прокуроров, поддерживающих гособвинение (ФОТО)
Апелляционный суд по жалобам граждан Армении продолжился выступлениями прокуроров, поддерживающих гособвинение (ФОТО)
Апелляционный суд по жалобам граждан Армении продолжился выступлениями прокуроров, поддерживающих гособвинение (ФОТО)
Апелляционный суд по жалобам граждан Армении продолжился выступлениями прокуроров, поддерживающих гособвинение (ФОТО)
Апелляционный суд по жалобам граждан Армении продолжился выступлениями прокуроров, поддерживающих гособвинение (ФОТО)
Апелляционный суд по жалобам граждан Армении продолжился выступлениями прокуроров, поддерживающих гособвинение (ФОТО)
Апелляционный суд по жалобам граждан Армении продолжился выступлениями прокуроров, поддерживающих гособвинение (ФОТО)
Апелляционный суд по жалобам граждан Армении продолжился выступлениями прокуроров, поддерживающих гособвинение (ФОТО)
Апелляционный суд по жалобам граждан Армении продолжился выступлениями прокуроров, поддерживающих гособвинение (ФОТО)
Апелляционный суд по жалобам граждан Армении продолжился выступлениями прокуроров, поддерживающих гособвинение (ФОТО)
Апелляционный суд по жалобам граждан Армении продолжился выступлениями прокуроров, поддерживающих гособвинение (ФОТО)
Апелляционный суд по жалобам граждан Армении продолжился выступлениями прокуроров, поддерживающих гособвинение (ФОТО)
Апелляционный суд по жалобам граждан Армении продолжился выступлениями прокуроров, поддерживающих гособвинение (ФОТО)
Апелляционный суд по жалобам граждан Армении продолжился выступлениями прокуроров, поддерживающих гособвинение (ФОТО)
Апелляционный суд по жалобам граждан Армении продолжился выступлениями прокуроров, поддерживающих гособвинение (ФОТО)
Апелляционный суд по жалобам граждан Армении продолжился выступлениями прокуроров, поддерживающих гособвинение (ФОТО)
Апелляционный суд по жалобам граждан Армении продолжился выступлениями прокуроров, поддерживающих гособвинение (ФОТО)
Апелляционный суд по жалобам граждан Армении продолжился выступлениями прокуроров, поддерживающих гособвинение (ФОТО)
Апелляционный суд по жалобам граждан Армении продолжился выступлениями прокуроров, поддерживающих гособвинение (ФОТО)
Апелляционный суд по жалобам граждан Армении продолжился выступлениями прокуроров, поддерживающих гособвинение (ФОТО)
Апелляционный суд по жалобам граждан Армении продолжился выступлениями прокуроров, поддерживающих гособвинение (ФОТО)
Апелляционный суд по жалобам граждан Армении продолжился выступлениями прокуроров, поддерживающих гособвинение (ФОТО)

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