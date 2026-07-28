Фееричный финал Dream Fest 2026: четыре дня музыки, эмоций и звезд завершились грандиозным шоу (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ – Третий международный музыкальный фестиваль Dream Fest 2026 завершился ярким и по-настоящему незабываемым вечером, превратив сцену Sea Breeze в пространство, где музыка, энергия и эмоции слились в единое грандиозное шоу, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Финальная программа объединила на одной сцене мировых звезд, популярных исполнителей и любимых артистов, представляющих самые разные музыкальные жанры и поколения.

Зрителей ждал особенный концерт! Четвертый, заключительный день Dream Fest 2026, открылся красочным выступлением прославленного танцевального коллектива "Одлар Юрду" под руководством Тараны Мурадовой. Национальные мотивы, выразительная хореография и яркие сценические образы задали торжественный тон всему вечеру, став символичным началом заключительного праздника музыки.

Перед многотысячной аудиторией выступили EMIN, легендарный итальянский тенор Алессандро Сафина, всемирно известный британский певец Джон Ньюман, JONY, Brandon Stone, Ellai, Artik & Asti, Стас Михайлов, Ани Лорак, Айгюн Кязымова, Люся Чеботина, Стас Пьеха и Роза Зергерли. Каждый артист привнес в программу собственный стиль и настроение, а разнообразие музыкальных направлений превратило концерт в яркое путешествие — от проникновенных баллад и классического вокала до современных поп-хитов и зажигательных танцевальных композиций.

Зрители с первых аккордов встречали любимых исполнителей бурными овациями, подпевали знакомым песням и не скрывали эмоций. Море огней, яркие сценические спецэффекты, мощный звук и живое общение артистов с публикой создали атмосферу настоящего музыкального праздника, где каждая композиция находила отклик в сердцах тысяч людей. Атмосферу праздника вместе с публикой разделила ведущая вечера — телеведущая Регина Тодоренко.

Dream Fest еще раз подтвердил свой статус одного из самых ярких международных музыкальных фестивалей региона. На протяжении четырех дней фестиваль дарил встречи с мировыми звездами, громкие премьеры, незабываемые концерты и особую атмосферу, в которой музыка становилась универсальным языком общения. Финальный вечер стал красивой кульминацией этого масштабного события, оставив у гостей ощущение большого праздника, который хочется пережить вновь...

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