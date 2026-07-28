Кыргызстан увеличил стоимость импорта нефтяного кокса и битума из Казахстана

БАКУ/ Trend/ - Кыргызстан увеличил стоимость импорта нефтяного кокса и нефтяного битума из Казахстана по итогам первых пяти месяцев 2026 года.

Согласно данным Национального статистического комитета Кыргызстана, в январе–мае 2026 года республика импортировала из Казахстана 36 645 тонн нефтяного кокса и нефтяного битума, что на 51,4% меньше по сравнению с 75 410 тоннами за аналогичный период 2025 года.

Несмотря на сокращение физических объемов поставок, стоимость импорта выросла до 1,6 млрд сомов (примерно 18,35 млн долларов США) против 1,42 млрд сомов (16,35 млн долларов) годом ранее. Таким образом, рост составил 12,8% в сомовом выражении и 12,2% — в долларовом.

Согласно анализу Trend, разнонаправленная динамика объемов и стоимости свидетельствует о существенном росте средней цены импорта. Хотя объем поставок сократился более чем вдвое, расходы на импорт продолжили увеличиваться, что может указывать на значительное повышение цен, изменение характеристик закупаемой продукции или смещение спроса в сторону более дорогостоящих нефтепродуктов.

Казахстан остается одним из ключевых поставщиков нефтепродуктов в Кыргызстан в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), где трансграничная торговля энергоресурсами осуществляется на основе единого таможенного пространства.

Последние данные подчеркивают влияние ценовой конъюнктуры на импорт энергоресурсов Кыргызстана: рост стоимости поставок оказался более значительным фактором, чем сокращение объемов закупок в отчетный период.