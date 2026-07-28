В Иране увеличился объем кредитования жилищно-строительного сектора

БАКУ /Trend/ - За первые три месяца текущего иранского года (с 21 марта по 21 июня 2026 года) объем кредитов, выданных иранскими банками в жилищно-строительном секторе, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 21 марта по 21 июня 2025 года) вырос на 52,3%.

Об этом говорится в статистическом отчете Центрального банка Ирана.

"За три месяца кредиты, предоставленные иранскими банками в жилищно-строительном секторе, составили 622 триллиона риалов (примерно 449 миллионов долларов США). В аналогичном периоде прошлого иранского года объем кредитования в этом секторе составил около 409 триллионов риалов (примерно 295 миллионов долларов США)", — отмечается в отчете.

Согласно статистике, за указанный период на строительные работы в жилищной сфере было выделено 340 триллионов риалов (примерно 246 миллионов долларов США) кредитных средств.

В отчете также указывается, что за три месяца иранские банки предоставили в качестве оборотного капитала для жилищно-строительного сектора кредиты на сумму 199 триллионов риалов (примерно 144 миллиона долларов США).

За данный период на приобретение жилья было выдано 48,4 триллиона риалов (примерно 35 миллионов долларов США), на развитие проектов — 25,3 триллиона риалов (примерно 18,3 миллиона долларов США), а на самозанятость — 1,54 триллиона риалов (примерно 1,1 миллиона долларов США).

В отчете также отмечается, что за три месяца иранские банки предоставили кредиты на ремонтные работы в жилищно-строительном секторе в размере 640 миллиардов риалов (примерно 462 тысячи долларов США), на приобретение личных средств (или: личного имущества) — 981 миллиард риалов (примерно 708 тысяч долларов США), а также выдали безвозмездные кредиты на сумму 735 миллиардов риалов (примерно 530 тысяч долларов США).

Отметим, что за первые три месяца текущего иранского года банки и финансово-кредитные учреждения страны выдали кредиты различным секторам экономики на общую сумму около 22,6 квадриллиона риалов (примерно 16,3 миллиарда долларов США). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем выданных кредитов увеличился на 67,5%.

Согласно анализу Trend, рост объема кредитов, направленных в жилищно-строительный сектор Ирана, на 52,3% свидетельствует о значительном расширении финансирования данной сферы. Основная часть кредитных средств, направляемых на строительные работы и пополнение оборотного капитала, преследует цель поддержания текущих строительных проектов, ускорения реализации новых проектов и укрепления ликвидности строительных компаний. Это, в свою очередь, создает условия для оживления деятельности сектора и повышения инвестиционной активности. В то же время, поскольку жилищно-строительный сектор оказывает положительное влияние на смежные отрасли, такие как производство цемента, стали, строительных материалов, транспорт и сфера услуг, увеличение кредитования может способствовать общему росту экономической активности. Увеличение объема кредитов, выделяемых непосредственно на покупку жилья, также указывает на некоторое расширение доступа населения к жилищному финансированию. В целом, рост кредитных вложений можно расценивать как позитивный сигнал, демонстрирующий, что правительство продолжает поддерживать строительный сектор в качестве одного из ключевых направлений экономического роста.