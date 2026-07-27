Чистая прибыль Тебризской нефтехимической компании возросла

БАКУ /Trend/ - В течение трёх месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 21 июня 2026 года) чистая прибыль Тебризской нефтехимической компании, расположенной в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана, выросла в 8 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 21 марта по 21 июня 2025 года).

Об этом говорится в отчёте Тебризской нефтехимической компании.

"За три месяца чистая прибыль Тебризской нефтехимической компании составила 24,8 триллиона риалов (примерно 17,6 миллиона долларов). В аналогичном периоде прошлого года чистая прибыль Тебризской нефтехимической компании составляла 3,04 триллиона риала (примерно 2,15 миллиона долларов)", — отмечается в сообщении.

За три месяца валовая прибыль Тебризской нефтехимической компании составила 41,1 триллиона риалов (примерно 29 миллионов долларов). Валовая прибыль компании выросла в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В отчётный период операционные доходы Тебризской нефтехимической компании составили 112 триллионов риалов (примерно 79,5 миллиона долларов). Операционные доходы компании выросли на 96% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В аналогичном периоде прошлого года операционные доходы компании составляли 57,3 триллиона риала (примерно 40,5 миллиона долларов).

Отметим, что Тебризская нефтехимическая компания ежегодно производит около 450 тысяч тонн полимерной продукции, включая полиэтилен, полипропилен, полистирол и АБС-пластик, которые реализуются на внутреннем и внешних рынках.

Согласно анализу Trend, финансовые результаты Тебризской нефтехимической компании за первые три месяца текущего иранского года свидетельствуют о значительном повышении рентабельности компании. Рост операционных доходов на 96% указывает на увеличение объёма продаж или цен реализации продукции, в то время как восьмикратный рост чистой прибыли демонстрирует, что компания более эффективно управляет расходами и значительно увеличила маржу прибыли. Четырёхкратное увеличение валовой прибыли также подтверждает укрепление дохода компании от основной деятельности. Эти показатели указывают на то, что на фоне сохраняющегося спроса на полимерную продукцию на внутреннем и экспортных рынках Тебризская нефтехимическая компания сможет сохранить положительные результаты и в текущем финансовом году.