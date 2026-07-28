Иран намерен ввести в эксплуатацию новую железную дорогу

БАКУ/ Trend/ - Иран намерен ввести в эксплуатацию часть железнодорожной линии Керманшах — Хосрави, реализуемой в рамках проекта, который соединит железнодорожную сеть страны с железными дорогами Ирака и Сирии.

Об этом заявил заместитель министра дорог и городского развития Ирана Хушанг Базванд.

"Одним из важнейших проектов в рамках международных транспортных коридоров является соединение железнодорожной сети страны с железнодорожными сетями Ирака и Сирии. Особое значение для Ирана имеет участок Керманшах — Хосрави железнодорожной линии Керманшах — Багдад общей протяженностью 263 километра", — отметил он.

По словам Базванда, на участке Керманшах — Эсламабад — Герб железнодорожной линии Керманшах — Хосрави ведется укладка рельсов протяженностью 115 километров. Ввод в эксплуатацию первого этапа этой железнодорожной линии запланирован до марта 2028 года. При этом выделение необходимого финансирования позволит ускорить строительные работы.

Заместитель министра также сообщил, что на участке Эсламабад — Герб — Хосрави продолжаются работы по созданию инфраструктуры.

"Для соединения железнодорожной линии с территорией Ирака принято решение при координации Министерства иностранных дел Ирана подготовить и согласовать меморандум о взаимопонимании с правительством Ирака. Это позволит упростить строительство оставшегося 15-километрового участка железной дороги от станции Ханакин до пограничного перехода Хосрави. Железнодорожная линия от станции Ханакин до границы Хосрави должна быть построена иракской стороной", — подчеркнул он.

Базванд отметил, что после ввода линии в эксплуатацию будет активизирован транспортный коридор Восток — Запад. Этот маршрут будет начинаться в Серахсе, расположенном на границе Ирана с Туркменистаном, и далее проходить через Ирак в Сирию.

Согласно анализу Trend, поэтапный ввод в эксплуатацию железнодорожной линии Керманшах — Хосрави может укрепить стратегию Ирана по превращению страны в региональный транзитный центр. Завершение проекта позволит соединить железнодорожную сеть Ирана с Ираком, а в перспективе — и с Сирией, расширив возможности транспортного коридора Восток — Запад. Это может способствовать увеличению объемов грузоперевозок и росту доходов от транзита.

Кроме того, новая железнодорожная линия способна стимулировать экономическую активность в западных регионах Ирана, сократить логистические издержки и расширить торговые связи. Достижение соглашения по строительству оставшегося 15-километрового участка на территории Ирака может ускорить полную реализацию проекта и способствовать дальнейшему укреплению экономической интеграции в регионе. Проект также рассматривается как важный шаг по усилению позиций Ирана в системе международных транспортных коридоров.