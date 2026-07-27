Назначен новый министр энергетики Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Шерзод Ходжаев назначен новым министром энергетики Узбекистана.

Об этом говорится в указе Президента Узбекистана Шавкат Мирзиёева.

После назначения Ходжаев был освобожден от занимаемой ранее должности директора Агентства по развитию и регулированию энергетического рынка. Его кандидатура была одобрена ранее Законодательной палатой Олий Мажлиса Узбекистана до подписания президентского указа.

Ш.Ходжаев обладает обширным опытом работы в энергетическом секторе Узбекистана. В 2023 году он возглавлял Проектный офис по реформе электроэнергетического сектора при Министерстве энергетики, а в 2024 году был назначен директором Агентства по развитию и регулированию энергетического рынка. С тех пор он возглавляет агентство, курируя реформы, направленные на совершенствование управления и регулирования энергетического рынка страны.

Министерство энергетики играет центральную роль в реализации реформ энергетического сектора Узбекистана, включая расширение мощностей возобновляемых источников энергии, модернизацию электроэнергетической и газовой инфраструктуры, повышение энергоэффективности и привлечение иностранных инвестиций в сектор. Это назначение происходит на фоне продолжающихся усилий Узбекистана по диверсификации структуры энергобаланса и удовлетворению быстро растущего внутреннего спроса на энергию.