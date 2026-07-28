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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 28 июля

Экономика Новость 28 июля 2026 09:15 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 28 июля
Фото: Trend News Agency
Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
Экономический журналист Все материалы

БАКУ/ Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 28 июля.

Согласно информации ЦБА, официальный курс доллара США к манату остался неизменным и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 1,9327 маната, 1 турецкая лира – 0,0359 маната, 100 российских рублей – 2,1806 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9327
AUD 1,1852
BYN 0,5854
AED 0,4628
KRW 0,116
CZK 0,08
CNY 0,2512
DKK 0,2586
GEL 0,647
HKD 0,2168
INR 0,0178
GBP 2,2601
SEK 0,1747
CHF 2,0752
ILS 0,5558
CAD 1,204
KWD 5,4772
KZT 0,3582
QAR 0,4663
KGS 0,0194
HUF 0,5367
MDL 0,0965
NOK 0,1757
UZS 0,0142
PKR 0,6116
PLN 0,4469
RON 0,3695
RUB 2,1806
RSD 0,0165
SGD 1,3152
SAR 0,4529
xdr 2,306
TRY 0,0359
TMT 0,4857
UAH 0,0379
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