Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 28 июля

БАКУ/ Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 28 июля.
Согласно информации ЦБА, официальный курс доллара США к манату остался неизменным и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 1,9327 маната, 1 турецкая лира – 0,0359 маната, 100 российских рублей – 2,1806 маната.
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|Курс
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|AUD
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|BYN
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|AED
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|KRW
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|DKK
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|GEL
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|HKD
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|INR
|0,0178
|GBP
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|CHF
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|ILS
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|CAD
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|KWD
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|KZT
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|KGS
|0,0194
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|MDL
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|NOK
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