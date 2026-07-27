MEDIA о решении Ирана по поводу включения ряда медиаструктур в список "враждебных"

БАКУ /Trend/ - Агентство по развитию медиа Азербайджанской Республики (MEDIA) распространило заявление в связи с включением министерством разведки Исламской Республики Иран некоторых зарубежных медиасубъектов, в том числе телеканала AzTV, в список «враждебных медиаструктур» и угрозами привлечения к уголовной ответственности лиц, сотрудничающих с этими структурами.

В заявлении отмечается, что Азербайджан, будучи приверженным защите профессиональной деятельности журналистов, также обеспечивает применение принципа взаимности. Отмечено, что в соответствии со статьей 11.4 закона «О медиа», в случае установления другими государствами особых ограничений в отношении профессиональной деятельности журналистов, включенных в медиа-реестр, в Азербайджане могут быть введены аналогичные ограничения для журналистов из этих государств.

В MEDIA подчеркнули, что, принимая во внимание соответствующие положения закона и принцип взаимности, деятельность иранского телеканала «Сехер» и информационного агентства «Мехр», которые ведут пропаганду против национальных интересов Азербайджана, а также против суверенитета, конституционного строя, территориальной целостности и национальной безопасности страны, а также деятельность представителей этих медиасубъектов на территории Азербайджана признается незаконной.

Агентство призвало все медиасубъекты и журналистов в Азербайджане воздерживаться от сотрудничества с указанными медиаструктурами и их представителями, ведущими деятельность против национальных интересов страны.

В заявлении также отмечается, что международное сотрудничество в медиасфере должно осуществляться исключительно на основе принципов взаимного уважения и профессиональной независимости журналистов.