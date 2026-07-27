В рамках Dream Fest 2026 Baku открыта именная звезда всемирно известного британского певца Джона Ньюмана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ – В рамках третьего международного фестиваля Dream Fest на Sea Breeze Walk of Fame состоялось торжественное открытие именной звезды всемирно известного британского певца Джона Ньюмана, сообщает корреспондент Trend с места события.

Во время церемонии артист поблагодарил организаторов фестиваля за оказанную честь, отметив, что для него большая радость стать частью истории Sea Breeze Walk of Fame. По словам музыканта, получение такой награды в Азербайджане стало для него особенным событием. Он подчеркнул, что искренне благодарен за теплый прием, поддержку и высокую оценку его творчества.

Джон Ньюман также рассказал, что хотел бы, чтобы его имя ассоциировалось не только с успешной музыкальной карьерой, но и с настойчивостью, трудолюбием и силой характера, которые помогли ему преодолеть многочисленные испытания на пути к успеху. Артист признался, что его творческий путь никогда не был легким, однако именно упорный труд, преданность своему делу и нежелание сдаваться позволили ему добиться поставленных целей. По его мнению, именно эти качества помогают преодолевать любые трудности.

Певец также отметил, что никогда не воспринимал успех как нечто само собой разумеющееся. Он подчеркнул, что возможность создавать музыку и выступать перед публикой считает большой привилегией, выразил надежду, что именно таким человеком - искренним, преданным своему делу и благодарным своим слушателям - его будут помнить.

Sea Breeze Walk of Famе – Аллея славы, посвященная выдающимся персонам, артистам, музыкантам, актерам и знаменитым деятелям искусства всего мира. Здесь можно увидеть звезды таких легендарных персон, как Муслим Магомаев, Вагиф Мустафазаде, Анар Мамедханов, Тамара Синявская, Нани Брегвадзе, Энгельберт Хампердинк, Алессандро Сафина, Стивен Сигал, The Jacksons, Dr.Alban, Original Enigma Voices, СС Сatch, Джанни Руссо, Рики Мартин, Фаррух Закиров, Вахтанг Кикабидзе, Дэвид Фостер, Кэтрин Макфи, Томас Андерс, Николь Шерзингер, Джек Саворетти, Рафет Эль Роман, Уилл Смит, J Balvin, Mahmut Orhan, Kevin McCoy, Secret Service, Haddaway, Kosheen, In-Grid, Керем Бюрсин, Cheb Khaled, EDIS, Emre Altuğ и Zeynəb Bastık.

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