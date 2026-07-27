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Назначен новый генеральный консул Азербайджана в Карсе

Политика Новость 27 июля 2026 13:59 (UTC +04:00)
Назначен новый генеральный консул Азербайджана в Карсе
Фото: Trend News Agency
Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
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БАКУ/ Trend/ - Назначен новый генеральный консул Азербайджана в городе Карс Турецкой Республики.

Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Текст документа опубликован на официальном интернет-сайте Президента Азербайджана.

Согласно распоряжению, Гошгар Аслан оглу Зейналов назначен генеральным консулом Азербайджанской Республики в городе Карс Турецкой Республики.

Отметим, что другим распоряжением Президента Ильхама Алиева Замин Мамед оглу Алиев был отозван с должности генерального консула Азербайджанской Республики в городе Карс Турецкой Республики.

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