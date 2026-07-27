Назначен новый генеральный консул Азербайджана в Карсе

БАКУ/ Trend/ - Назначен новый генеральный консул Азербайджана в городе Карс Турецкой Республики.

Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Текст документа опубликован на официальном интернет-сайте Президента Азербайджана.

Согласно распоряжению, Гошгар Аслан оглу Зейналов назначен генеральным консулом Азербайджанской Республики в городе Карс Турецкой Республики.

Отметим, что другим распоряжением Президента Ильхама Алиева Замин Мамед оглу Алиев был отозван с должности генерального консула Азербайджанской Республики в городе Карс Турецкой Республики.