Назначен новый генеральный консул Азербайджана в Карсе

БАКУ/ Trend/ - Назначен новый генеральный консул Азербайджана в городе Карс Турецкой Республики.
Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Текст документа опубликован на официальном интернет-сайте Президента Азербайджана.
Согласно распоряжению, Гошгар Аслан оглу Зейналов назначен генеральным консулом Азербайджанской Республики в городе Карс Турецкой Республики.
Отметим, что другим распоряжением Президента Ильхама Алиева Замин Мамед оглу Алиев был отозван с должности генерального консула Азербайджанской Республики в городе Карс Турецкой Республики.