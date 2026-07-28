В Азербайджане выросло производство автомобильного бензина

БАКУ /Trend/ - В январе-июне текущего года в Азербайджане произведено 706,7 тыс. тонн автомобильного бензина.

Об этом сообщается в отчете Государственного комитета статистики.

Согласно информации, данный показатель на 30,6 тыс. тонн, или на 4,5% превышает показатель аналогичного периода 2025 года.

По состоянию на 1 июля текущего года запасы автомобильного бензина в стране составили 41,7 тыс. тонн.

В отчетном периоде общая стоимость продукции, произведенной в сфере нефтепродуктов в Азербайджане, составила 2,903 миллиарда манатов, что на 5,7% меньше по сравнению с январем-июнем прошлого года.

Отметим, что руководитель международной консалтинговой компании "Oliver Wyman" по Азербайджану и Центральной Евразии Джамал Исмайлов ранее в эксклюзивном интервью Trend заявил, что на следующем этапе экономического развития Азербайджана одним из основных приоритетов должна стать более глубокая переработка энергетических ресурсов и производство продукции с высокой добавленной стоимостью.

"Одним из наиболее перспективных направлений является не традиционная нефтепереработка, а производство продуктов глубокой нефтехимической переработки и технологически развитой нефтехимической продукции с высокой добавленной стоимостью", – подчеркнул он.

По словам Д. Исмайлова, для получения максимальной экономической отдачи от углеводородного сектора Азербайджан должен ускорить переход от добычи сырья к перерабатывающим отраслям, создающим более высокую добавленную стоимость. "Экономика Азербайджана обладает всеми необходимыми ресурсами для более быстрого роста и даже удвоения ВВП в ближайшие десять лет. Однако для этого в первую очередь необходим решительный переход к высокомаржинальным, масштабируемым и экспортоориентированным видам деятельности, особенно в сфере услуг и в областях глубокой переработки энергетических ресурсов", – сказал он.