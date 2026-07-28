Обнародован объем экспорта электроэнергии из Азербайджана в Грузию в январе-мае

БАКУ /Trend/ - В январе-мае текущего года Азербайджан экспортировал в Грузию 163,781 миллиона кВт·ч электроэнергии.

Согласно данным Государственного статистического комитета, доход от экспорта электроэнергии в указанном объеме составил 9,566 миллиона долларов США.

По сравнению с аналогичными месяцами 2025 года, экспорт электроэнергии в Грузию в натуральном выражении сократился на 287,1 миллиона кВт·ч, или в 2,7 раза, а в стоимостном выражении – на 16,1 миллиона долларов США, или в 2,7 раза.

В то же время, за первые пять месяцев 2026 года Азербайджан импортировал из Грузии 28,527 миллиона кВт·ч электроэнергии на сумму 1,854 миллиона долларов США.

Данный показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в стоимостном выражении увеличился на 1,386 миллиона долларов США, или в 4 раза, а в натуральном выражении – на 21,3 миллиона кВт·ч, или в 3,9 раза.

В январе-мае 2026 года Азербайджан в целом экспортировал электроэнергию в три страны – Россию, Грузию и Исламскую Республику Иран – в объеме 232,993 миллиона кВт·ч на сумму 12,513 миллиона долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, экспорт электроэнергии из Азербайджана в стоимостном выражении сократился на 24,8 миллиона долларов США, или в 3 раза, а в натуральном – на 425,1 миллиона кВт·ч, или в 2,8 раза.

Кроме того, за первые пять месяцев текущего года Азербайджан импортировал электроэнергию из вышеуказанных стран в объеме 71,059 миллиона кВт·ч на сумму 3,401 миллиона долларов США. Это по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в стоимостном выражении на 1,4 миллиона долларов США, или в 1,7 раза, а в натуральном – на 15,9 миллиона кВт·ч, или на 28,9% больше.

Отметим, что энергетическое сотрудничество между Азербайджаном и Грузией считается одним из ключевых направлений экономических отношений двух стран.

В рамках Бакинской энергетической недели в эксклюзивном интервью Trend заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Инга Пхаладзе также подчеркнула стратегическую значимость регионального энергетического сотрудничества.

"Подобные форматы сотрудничества позволяют странам более эффективно преодолевать последствия внешних шоков, сохранять способность к принятию самостоятельных решений и укреплять энергетическую безопасность. Приоритетным направлением для Грузии является усиление энергетической безопасности, что невозможно обеспечить в одиночку и требует тесного взаимодействия с соседними государствами, включая Азербайджан", – отметила она.

По словам Пхаладзе, Грузия и Азербайджан являются давними партнерами в сфере поставок природного газа и электроэнергии, особенно в зимний период, и Тбилиси активно участвует в региональных инициативах, направленных на развитие энергетических связей между Южным Кавказом и Европой, совместно с Азербайджаном, Румынией и другими европейскими странами.