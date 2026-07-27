Саудовская Аравия осудила атаки, связанные с поддерживаемыми Ираном группами в Ираке

БАКУ /Trend/ - Саудовская Аравия осудила атаки беспилотников, осуществленные, по ее заявлению, поддерживаемыми Ираном группами с территории Ирака.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном Министерством иностранных дел Саудовской Аравии.

"Министерство иностранных дел выражает решительное осуждение Королевством Саудовская Аравия предосудительных атак, которым оно подверглось с использованием беспилотников, запущенных поддерживаемыми Ираном ополченцами в Ираке", - говорится в заявлении.

Саудовская Аравия подтвердила свою решимость защищать безопасность и суверенитет страны, сдерживать любые акты агрессии, а также свое право отвечать на источники таких атак. Королевство также призвало правительство Ирака принять все необходимые меры для того, чтобы иракская территория не использовалась в качестве площадки для запуска атак.

Ранее в понедельник Министерство обороны Саудовской Аравии сообщило, что системы ПВО страны перехватили и уничтожили несколько беспилотников, запущенных с территории Ирака поддерживаемыми Ираном ополченцами. По данным ведомства, беспилотники пытались атаковать нефтяные объекты в Восточной провинции и районе Эр-Рияда.

Инцидент произошел на фоне роста региональной напряженности между Ираном и США. Последняя эскалация в отношениях Вашингтона и Тегерана началась 8 июля, когда американские вооруженные силы впервые после подписания меморандума между США и Ираном нанесли несколько волн ударов по территории Ирана, заявив, что действия были ответом на атаку на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день президент США Дональд Трамп объявил об окончании режима прекращения огня с Ираном.

После этого Тегеран нанес удары по американским объектам в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Омане, что привело к дальнейшему росту напряженности в регионе Персидского залива.