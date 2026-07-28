Экономические связи Кыргызстана и Узбекистана выходят за рамки расширения торговли

БАКУ /Trend/ - Предстоящий 28 июля в Бишкеке кыргызско-узбекский бизнес-форум отражает более широкий процесс углубления экономического партнерства между двумя странами. Следуя за серией межправительственных переговоров, деловых встреч и политических контактов высокого уровня, форум свидетельствует о стремлении Кыргызстана и Узбекистана перейти от политического сближения к системному развитию инвестиционного сотрудничества, совместных производственных проектов и региональной экономической интеграции.

Несмотря на то, что бизнес-форумы в последние годы стали привычным инструментом развития экономического сотрудничества в Центральной Азии, цепочка событий, предшествовавших встрече в Бишкеке, указывает на наличие более комплексного и последовательного подхода. Не ограничиваясь наращиванием взаимной торговли, Кыргызстан и Узбекистан всё активнее делают ставку на развитие совместных производств, привлечение инвестиций и формирование долгосрочных механизмов промышленной кооперации.

Одним из наиболее ярких подтверждений такого подхода стало посещение Бишкека 20 июля узбекской делегацией во главе с заместителем министра по инвестициям, промышленности и торговле Хуррамом Тешабаевым для проведения переговоров с кыргызскими официальными лицами и представителями бизнеса. Обсуждения, выйдя за рамки содействия торговле, были сосредоточены на расширении портфеля Узбекско-кыргызского фонда развития, ускорении финансирования новых производственных проектов и продвижении планов по созданию текстильно-швейного кластера и промышленно-логистического центра в Ошской области Кыргызстана. Этот визит также заложил основу для проведения крупномасштабного бизнес-форума, который соберет сотни предпринимателей из обеих стран.

Важным элементом двустороннего сотрудничества становится Узбекско-кыргызский фонд развития. Хотя изначально его деятельность была сосредоточена на поддержке инвестиционного взаимодействия, в настоящее время фонд все более ориентируется на финансирование проектов в сфере промышленного сотрудничества. Смещение акцента в сторону производственных инициатив указывает на стремление двух стран сформировать совместные производственные цепочки и увеличить выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.

Это партнерство также отражает взаимодополняющий характер экономик обеих стран. Узбекистан по-прежнему остается более мощным экономическим двигателем региона: номинальный ВВП страны в 2026 году, по прогнозам, составит 139,2 млрд долларов США, тогда как в Кыргызстане — 22,2 млрд долларов США. Узбекистан также производит значительно больший объем сельскохозяйственной продукции: ожидается, что в этом году вклад сельского хозяйства в добавленную стоимость составит 23,2 млрд долларов США, тогда как в Кыргызстане — 1,65 млрд долларов США. В то же время Кыргызстан демонстрирует высокие темпы развития промышленности, зафиксировав в 2025 году рост промышленного производства на 9,4 % по сравнению с 7,2 % в Узбекистане, что указывает на возможности для расширения трансграничного производства и интеграции цепочек поставок.

Макроэкономические показатели также способствуют углублению сотрудничества. Относительно низкий уровень государственного долга Узбекистана, оцениваемый в 10,5 % ВВП в 2025 году, обеспечивает большее фискальное пространство для инвестиций в инфраструктуру и промышленность. Обе страны демонстрируют сопоставимые показатели индекса человеческого капитала — 0,62 для Узбекистана и 0,61 для Кыргызстана, что может способствовать передаче технологий и реализации совместных производственных проектов.

Все более важную роль в двустороннем сотрудничестве начинает играть участие деловых кругов. Эта тенденция проявилась во время узбекско-кыргызского делового форума, прошедшего в Бишкеке и собравшего более 200 предпринимателей, государственных чиновников и представителей деловых ассоциаций обеих стран. В рамках форума состоялись переговоры между предприятиями (B2B) по таким отраслям, как строительные материалы, сельское хозяйство, пищевая промышленность, текстильная промышленность, фармацевтика, химическая промышленность, электрооборудование, мебельное производство, логистика, туризм и другие. По данным Торгово-промышленной палаты Узбекистана, участники обсудили вопросы расширения экспорта, создания совместных производственных предприятий и реализации новых инвестиционных проектов; при этом было заключено несколько соглашений о развитии новых коммерческих партнерств и производственных инициатив. Хотя стоимость соглашений не разглашалась, форум продемонстрировал растущую роль прямого участия бизнеса в претворении политических обязательств в практическое экономическое сотрудничество.

Не менее примечателен и спектр отраслей, представленных на форуме. Производство, текстильная промышленность, сельское хозяйство, логистика, фармацевтика, строительные материалы и информационные технологии неизменно в числе приоритетных в ходе двусторонних обсуждений. Это свидетельствует о том, что правительства обеих стран рассматривают именно эти отрасли как наиболее перспективные для формирования региональных цепочек создания добавленной стоимости. В совокупности эти процессы отражают постепенный переход от расширения торговли готовой продукцией к формированию совместной производственной базы, развитию промышленной кооперации и интеграции трансграничных цепочек поставок, что создает предпосылки для более глубокого экономического взаимодействия между двумя странами.

Политическое взаимодействие на высоком уровне по-прежнему служит основой этой экономической повестки дня. 23 июля министры иностранных дел обеих стран обсудили ход подготовки к предстоящему государственному визиту Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан; в центре обсуждения были вопросы торговли, транспортного сообщения и реализации ранее согласованных двусторонних инициатив. На следующий день в ходе телефонного разговора Президент Шавкат Мирзиёев и Президент Кыргызстана Садыр Жапаров вновь подтвердили свою приверженность расширению торговли двух стран, поддержке промышленного сотрудничества через Совместный фонд и продвижению крупных региональных инфраструктурных проектов.

В целом последние события свидетельствуют о постепенном формировании более устойчивой архитектуры кыргызско-узбекского экономического сотрудничества. Приоритетные проекты получают политическую поддержку на межправительственном уровне, механизмы финансирования ориентируются на развитие промышленной кооперации, а деловые площадки становятся инструментом продвижения совместных инвестиционных инициатив и укрепления связей между бизнес-сообществами двух стран.

Развитие кыргызско-узбекского сотрудничества отражает общую тенденцию, складывающуюся в Центральной Азии. Если ранее основным драйвером региональной интеграции выступало расширение торговли, то сегодня страны региона все больше ориентируются на совместные инвестиции, промышленную кооперацию и создание региональных производственных цепочек, рассматривая их как инструменты повышения экономической устойчивости и привлечения капитала.

В совокупности эти события указывают на переход кыргызско-узбекского экономического сотрудничества к более устойчивой модели, в которой, наряду с развитием двусторонней торговли, все более важную роль играют инвестиционное взаимодействие, промышленная кооперация и согласованная государственная политика. Тем самым обе страны постепенно формируют институциональную основу для долгосрочной экономической интеграции, опираясь на механизмы совместного финансирования, реализацию производственных проектов и расширение контактов между бизнес-сообществами.

В этом контексте предстоящий бизнес-форум следует рассматривать не только как площадку для установления новых деловых связей, но и как показатель того, насколько эффективно политические договоренности трансформируются в практические экономические инициативы. Главным итогом форума может стать создание условий для запуска совместных инвестиционных и промышленных проектов в ближайшей перспективе.