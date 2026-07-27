Связи с Китаем устойчиво развиваются – МИД Ирана

БАКУ /Trend/ - Связи между Ираном и Китаем устойчиво развиваются.

Об этом сказал пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи на прошедшей сегодня пресс-конференции в Тегеране.

«Китай является стратегическим партнером Ирана, активным членом Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и постоянным членом Совета Безопасности ООН. Двусторонние отношения между Ираном и Китаем носят позитивный характер», — отметил он.

Багаи сказал, что Иран и Китай имеют совместные и взаимные интересы, а также общую обеспокоенность в различных сферах. Китай, как и Иран, обеспокоен ситуацией с миром и безопасностью на региональном и международном уровнях. Обе страны серьезно обеспокоены продолжением одностороннего подхода со стороны США.

По его словам, в рамках Шанхайской организации сотрудничества прошла встреча министра иностранных дел Ирана Сейеда Аббаса Арагчи и министра иностранных дел Китая Ван И. На встрече состоялся обмен мнениями по двусторонним вопросам, координации и сотрудничеству двух стран на уровне ООН и многосторонних организаций.

Напомним, что очередной виток напряженности в отношениях между США и Ираном начался 8 июля. В этот день Вооруженные силы США впервые после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли серию ударов по территории Ирана, заявив, что это ответ на нападение на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день Президент США Дональд Трамп заявил о прекращении режима прекращения огня с Ираном. В ответ Иран начал наносить удары по объектам США, расположенным на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана.