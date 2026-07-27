SOCAR: Решение Moody’s подтверждает финансовую устойчивость компании

БАКУ/Trend/ - В государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) прокомментировали недавнее решение Moody’s по рейтингу компании.

"Международное рейтинговое агентство Moody’s подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг SOCAR на уровне Baa3, прогноз — "стабильный". Тем самым SOCAR успешно сохранил инвестиционный кредитный рейтинг, полученный в прошлом году. Данное решение является очередным наглядным подтверждением финансовой устойчивости SOCAR, его кредитного профиля и позиции надежного заемщика на международных рынках капитала. В то же время это свидетельствует о том, что долгосрочная финансовая политика и дисциплина компании, а также меры, реализуемые в направлении устойчивого развития, получают высокую оценку и на международном уровне", - говорится в сообщении SOCAR.

В отчете Moody's среди основных факторов, поддерживающих рейтинг, отмечены стратегическая роль SOCAR в экономике Азербайджана и энергетическом секторе, интегрированная модель деятельности, здоровые финансовые показатели и сильные кредитные метрики.

"Следует отметить, что данное решение принято в период сохранения волатильности цен на энергетических рынках на фоне существующей неопределенности в глобальной экономике, изменчивости на международных финансовых рынках и наблюдаемой геополитической напряженности. Несмотря на столь сложную внешнюю среду, подтверждение инвестиционного кредитного рейтинга SOCAR вновь демонстрирует устойчивое финансовое положение компании, эффективное управление рисками и долгосрочный потенциал развития. Сохранение инвестиционного кредитного рейтинга является одним из важных факторов, способствующих укреплению доверия инвесторов на международных рынках капитала, дальнейшему развитию сотрудничества с финансовыми институтами и расширению возможностей финансирования компании. Это также еще более укрепляет позиции SOCAR как надежного партнера на международных рынках капитала", - добавили в SOCAR.

В сообщении отмечается, что в последние годы SOCAR последовательно реализует меры по совершенствованию механизмов корпоративного управления, повышению финансовой отчетности и прозрачности, усилению системы управления рисками и сохранению финансовой устойчивости.

"Напомним, что в 2025 году SOCAR впервые в своей истории получил инвестиционный кредитный рейтинг Baa3 от Moody’s. Наряду с этим, SOCAR входит в число компаний, получающих высокую оценку и от других международных кредитных рейтинговых агентств. В настоящее время компания имеет долгосрочные кредитные рейтинги BBB- (прогноз "стабильный") от Fitch Ratings и BB (прогноз "позитивный") от S&P Global Ratings", - заявили в SOCAR.