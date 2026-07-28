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Представители Омбудсмена встретились с репатриированными из Сирии гражданами Азербайджана (ФОТО)

Общество Новость 28 июля 2026 09:55 (UTC +04:00)
Представители Омбудсмена встретились с репатриированными из Сирии гражданами Азербайджана (ФОТО)
Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Парламентский корреспондент Все материалы

БАКУ/Trend/ - Представители Уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики (Омбудсмена) провели встречу с гражданами, репатриированными в Азербайджан из Сирийской Арабской Республики.

Об этом сообщается на официальном сайте Аппарата Омбудсмена.

Напомним, что в результате поэтапных и скоординированных мер, осуществленных правительством Азербайджана, 18 и 19 июля текущего года из Сирии в страну были доставлены в общей сложности 16 граждан Азербайджана, из которых 7 - женщины и 9 - дети.

Отмечается, что представители Омбудсмена встретились с репатриантами, размещенными в соответствующем учреждении Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения, и ознакомились с состоянием обеспечения их прав и имеющимися потребностями.

В ходе встречи репатриантам была предоставлена подробная информация о защите прав и свобод женщин и детей, а также о деятельности и мандате Омбудсмена.

Кроме того, руководитель учреждения представил информацию об услугах, оказываемых сотрудниками в направлении реабилитации репатриантов. По итогам встречи, на основе проведенных обсуждений, сотрудникам учреждения были даны соответствующие рекомендации.

Представители Омбудсмена встретились с репатриированными из Сирии гражданами Азербайджана (ФОТО)
Представители Омбудсмена встретились с репатриированными из Сирии гражданами Азербайджана (ФОТО)
Представители Омбудсмена встретились с репатриированными из Сирии гражданами Азербайджана (ФОТО)
Представители Омбудсмена встретились с репатриированными из Сирии гражданами Азербайджана (ФОТО)

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