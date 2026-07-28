Названа стоимость проектов, профинансированных ЕБРР в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) по состоянию на 30 июня текущего года инвестировал в реализуемые в Азербайджане проекты в общей сложности 3 миллиарда 748 миллионов евро.

Согласно информации банка, на сегодня ЕБРР профинансировал в Азербайджане 202 проекта.

По этим проектам было выделено 3 миллиарда 527 миллионов евро и предоставлены гарантии.

В настоящее время в портфель активных проектов ЕБРР в Азербайджане входит 36 операций. Общий объем текущего портфеля проектов банка составляет 892 миллиона евро, а стоимость операционных активов — 721 миллион евро.

Согласно информации, на долю частного сектора приходится 41% текущего инвестиционного портфеля ЕБРР в Азербайджане, а на долю капитальных (equity) инвестиций — 1%.

Представитель ЕБРР сообщил в комментарии Trend, что банк продолжает расширять поддержку развития зеленой экономики и устойчивой инфраструктуры в Азербайджане.

По словам директора ЕБРР по Евразии (Турция, Кавказ, Центральная Азия и Монголия) и руководителя по энергетике Шуле Кылыч, Гянджа уже разработала План действий "Зеленый город" в рамках программы банка "Зеленые города" и перешла к этапу его реализации. ЕБРР ожидает, что к этой инициативе присоединятся и другие города Азербайджана.

"История успеха Гянджи вселяет в нас уверенность в том, что и другие города Азербайджана последуют этому примеру. Мы готовы оказать поддержку другим городам в присоединении к нашей программе "Зеленые города"", — сказала Шуле Кылыч.

По ее словам, наряду с проектами городского развития, ЕБРР также осуществляет значительные инвестиции в сектор возобновляемой энергетики Азербайджана.

"Мы профинансировали крупные проекты в области ветровой и солнечной энергетики общей мощностью более 1,2 гигаватта и остаемся единственным многосторонним банком развития, который поддерживает все проекты в этой сфере в стране", — подчеркнула она.

Шуле Кылыч отметила, что банк также оказывает техническую поддержку в проведении аукционов по возобновляемым источникам энергии, модернизации электросетей, разработке стратегии низкоуглеродного развития и развитию такого направления, как "зеленый" водород.

Она добавила, что ЕБРР совместно с Европейским союзом также работает над новой программой, предусматривающей создание возможностей для устойчивой занятости и развития частного сектора для бывших вынужденных переселенцев, возвращающихся в Карабах.

"Программа находится на стадии подготовки. Она будет включать в себя компоненты по поддержке частного сектора и развитию профессиональных навыков", — сообщила представитель ЕБРР.