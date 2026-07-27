В Сумгайытском промпарке зарегистрирован новый резидент

БАКУ/ Trend/ - Новый резидент Сумгайытского промышленного парка реализует проект по сортировке и упаковке пищевых продуктов.

Об этом сообщили в Агентстве по развитию экономических зон при Министерстве экономики Азербайджана.

Так, ООО «FT Warehousing Company» предоставлен статус резидента Сумгайытского промышленного парка, находящегося в управлении Агентства по развитию экономических зон при Минэкономики.

В рамках проекта по сортировке и упаковке пищевых продуктов стоимостью 18,5 миллиона манатов планируется создать 100 новых рабочих мест.

К настоящему времени статус резидента в Сумгайытском промышленном парке предоставлен 42 субъектам предпринимательства с общим объемом инвестиций 6,8 миллиарда манатов. Резидентами в развитие парка инвестировано более 5,7 миллиарда манатов, в результате чего создано свыше 6000 постоянных рабочих мест.

В промышленных зонах, управляемых Агентством, сформирована конкурентоспособная и привлекательная инвестиционная среда для предпринимателей. Резиденты обеспечены высокоуровневой инфраструктурой, широкими бизнес-возможностями и благоприятными условиями. Наряду с этим в целях стимулирования деятельности инвесторов применяются существенные налоговые и таможенные льготы.