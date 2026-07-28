Цена на азербайджанскую нефть cнизилась на 7%

БАКУ/ Trend/ - Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 7,15 доллара США, или 7%, и составила 95,58 доллара за баррель.

Об этом говорится в информации участников нефтяного рынка.

"Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан уменьшилась на 7,27 доллара, или 7,4%, и составила 91,48 доллара за баррель. Цена сырой нефти марки URALS снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 7,39 доллара, или 11,43%, и достигла 57,26 доллара за баррель. Цена нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, уменьшилась по сравнению с предыдущим показателем на 7,78 доллара, или 7,91%, и достигла 90,55 доллара за баррель", - отмечается в информации.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.

Отметим, что согласно данным Trading Economics, нефть марки Brent во вторник опустилась к отметке 87 долларов за баррель, снижаясь третью торговую сессию подряд после того, как Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ведет "хорошие переговоры" с Ираном, направленные на урегулирование конфликта на Ближнем Востоке: "Это усилило надежды инвесторов на восстановление нормальных поставок нефти из региона".

"Трамп заявил, что решил приостановить удары по Ирану, чтобы предоставить переговорам еще один шанс. США негласно прекратили атаки на Исламскую Республику в конце прошлой недели после почти двух недель боевых действий, а Тегеран, в свою очередь, также прекратил ответные удары по американским военным базам в соседних странах.

Тем временем иранские и оманские переговорщики встретились в минувшие выходные в попытке достичь соглашения о восстановлении судоходства через стратегически важный Ормузский пролив", - передает Trading Economics.

Отмечается, что дополнительное давление на цены оказало улучшение ситуации с предложением: возобновились поставки нефти через терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на российском побережье Черного моря, который является ключевым экспортным маршрутом для казахстанской нефти: "Его работа ранее была нарушена в результате атак украинских беспилотников".