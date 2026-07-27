SOCAR об итогах добычи, переработки и экспорта за II квартал

БАКУ /Trend/ - Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) опубликовала показатели по бурению, добыче, переработке и экспорту за второй квартал 2026 года.

Согласно информации SOCAR, во втором квартале текущего года объём буровых работ, выполненных SOCAR, увеличился на 32,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 24 тысячи метров.

"На месторождениях, эксплуатируемых компанией самостоятельно или в качестве основного акционера, добыто 1,7 миллиона тонн нефти и 1,8 миллиарда кубометров газа. Добыча газа по стране увеличилась на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составила 12,8 миллиарда кубометров. В целом во втором квартале текущего года в Азербайджане добыто более 6,6 миллиона тонн сырой нефти", - сказали в компании.

Отмечается, что в отчётный период SOCAR экспортировала на внешние рынки более 3,3 миллиона тонн нефти. Экспорт природного газа по стране составил 6,3 миллиарда кубометров, а потребление — примерно 2,5 миллиарда кубометров. Зафиксирован рост экспорта природного газа на 0,5%, а потребления — на 4,9%.

"Во втором квартале текущего года SOCAR переработала более 1,4 миллиона тонн нефти и 679 миллионов кубометров газа. На внешние рынки было экспортировано 556,4 тыс. тонн нефтяной, нефтехимической и газохимической продукции, произведенной на предприятиях SOCAR в Азербайджане", - заявили в SOCAR.