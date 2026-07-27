Назван объем ж/д грузоперевозок в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В январе-июне текущего года железнодорожным транспортом в Азербайджане было перевезено 3,538 миллиона тонн грузов на сумму 1,745 миллиарда долларов США.

Об этом говорится в сообщении Государственного таможенного комитета.

Согласно информации, этот показатель по сравнению с аналогичным периодом 2025 года в стоимостном выражении больше на 232,2 миллиона долларов США, или на 15,3%, а по объему — меньше на 9,136 тысячи тонн, или на 0,3%.

За отчетный период из Азербайджана железнодорожным транспортом было экспортировано около 1,343 миллиона тонн грузов на сумму 634 миллиона долларов США, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в стоимостном выражении больше на 219,7 миллиона долларов США, или на 53%, а по объему — на 5,6 тысячи тонн, или на 0,4%.

В январе-июне этого года в Азербайджан железнодорожным транспортом было импортировано 2,195 миллиона тонн грузов на сумму 1,111 миллиарда долларов США. Этот показатель по сравнению с аналогичным периодом 2025 года в стоимостном выражении больше на 12,5 миллиона долларов США, или на 1,1%, а по объему — меньше на 14,8 тысячи тонн, или на 0,7%.

Отметим, что в январе-июне 2026 года в Азербайджане всеми видами транспортных средств в общей сложности было перевезено 26,450 миллиона тонн грузов на сумму 24,661 миллиарда долларов США. Это по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в стоимостном выражении больше на 261 миллион долларов США, или на 1,1%, а по объему — меньше на 2,8 миллиона тонн, или на 9,6%.

За отчетный период из Азербайджана всеми видами транспорта было экспортировано в общей сложности 22,033 миллиона тонн грузов на сумму 16,320 миллиарда долларов США, что в годовом сравнении означает рост в стоимостном выражении на 3,4 миллиарда долларов США, или на 26,7%, и снижение по объему на 1,9 миллиона тонн, или на 7,8%.

В то же время в январе-июне этого года в Азербайджан всеми видами транспорта было импортировано в общей сложности 4,416 миллиона тонн грузов на сумму 8,341 миллиарда долларов США. Это по сравнению с показателем за аналогичный период 2025 года в стоимостном выражении меньше на 3,2 миллиарда долларов США, или на 27,6%, а по объему — на 941 тысячу тонн, или на 17,6%.

Азербайджан в последние годы продолжает реализацию крупных инфраструктурных проектов. Страна инвестировала миллиарды долларов в железнодорожную, автомобильную, портовую и логистическую инфраструктуру с целью увеличения грузоперевозок по маршрутам Восток–Запад, Север–Юг и Среднему коридору. Главная цель этой политики — укрепление позиции Азербайджана как надежного транзитного узла между Европой и Азией. В частности, развитие Среднего коридора является одним из приоритетных направлений. Бакинский международный морской торговый порт, железная дорога Баку–Тбилиси–Карс, Свободная экономическая зона Алят и новые логистические центры существенно повышают конкурентоспособность этого маршрута. В настоящее время ведутся работы по расширению пропускной способности Бакинского порта с 15 млн до 25 млн тонн, а возможностей по обработке контейнеров — с 500 тыс. TEU до 1 млн TEU.

В эксклюзивном интервью Trend генеральный секретарь Международного союза автомобильного транспорта (IRU) Умберто де Претто заявил, что Азербайджан благодаря инвестициям в транспортно-логистическую инфраструктуру за последние годы стал одним из главных участников Среднего коридора.

"Инвестиции Азербайджана в транспортную инфраструктуру сегодня приносят свои плоды. Страна укрепляет свои позиции как надежного транзитного хаба между Европой и Азией и играет ведущую роль в развитии Среднего коридора", — подчеркнул он.

В свою очередь, генеральный секретарь Межправительственной комиссии ТРАСЕКА Асет Асавбаев в интервью Trend отметил, что реализуемые Азербайджаном транспортные проекты меняют логистическую карту региона.

"Современная транспортная инфраструктура и портовые мощности, развиваемые Азербайджаном, значительно повышают конкурентоспособность маршрута ТРАСЕКА. Рост грузопотока по Среднему коридору демонстрирует эффективность этих инвестиций", — сказал он.

Прогнозируется, что на фоне роста перевозок по маршруту Китай–Центральная Азия–Каспий–Кавказ–Европа транзитный потенциал Азербайджана в ближайшие годы станет еще выше. Это имеет важное значение с точки зрения увеличения ненефтяных доходов страны, расширения логистических услуг и укрепления стратегической роли Азербайджана на международных торговых маршрутах.

Особенно подчеркивается, что открытие Зангезурского коридора еще больше расширит транзитные возможности Азербайджана. Так, этот маршрут, соединяя международные транспортные коридоры Восток–Запад и Север–Юг, может повысить эффективность Среднего коридора, сократить маршрут грузоперевозок и еще больше укрепить позиции Азербайджана как регионального логистического хаба. Ввод коридора в эксплуатацию внесет важный вклад как в укрепление транспортных связей внутри тюркского мира, так и в рост грузопотоков между Европой и Азией.

По данным министерства цифрового развития и транспорта, в ближайшие годы ожидается дальнейший рост объемов грузоперевозок по Среднему коридору. С этой целью продолжаются работы по увеличению пропускной способности вдоль коридора, цифровизации и упрощению таможенно-пограничных процедур.

В эксклюзивном интервью Trend генеральный директор Бакинского международного морского торгового порта Талех Зиядов сообщил, что текущая ежегодная мощность перевалки грузов в порту составляет 15 миллионов тонн и 150 тысяч TEU-контейнеров, а после завершения второго этапа развития эти показатели достигнут 25 миллионов тонн и 500 тысяч TEU соответственно.

"Мы развиваем Бакинский порт не просто как пункт приема грузов, а как интегрированный логистический и промышленный центр между Европой и Азией. Наша цель — повысить конкурентоспособность Среднего коридора и еще больше расширить транзитные возможности Азербайджана", — заявил Т.Зиядов.

Он отметил, что внедрение цифровых решений в Бакинском порту, ускорение обработки грузов и развитие мультимодальных перевозок позволяют сократить сроки транзита и повысить эффективность транспортировки.

В интервью Trend председатель правления Свободной экономической зоны Алят (AFEZ) Валех Алескеров подчеркнул, что AFEZ формируется как одна из главных производственных и логистических платформ Среднего коридора.

"Свободная экономическая зона Алят предлагает инвесторам одну из самых конкурентоспособных бизнес-сред в регионе. Наша цель — превратить Азербайджан в региональный центр производства, логистики и экспортоориентированной промышленности. Предприятия, которые будут работать здесь, получат выход на рынки с сотнями миллионов потребителей как через Средний коридор, так и через другие международные транспортные маршруты", — заявил В.Алескеров.

По его словам, реализуемые в AFEZ проекты поддержат не только транзитные перевозки, но и развитие производства с высокой добавленной стоимостью, а также укрепят роль Азербайджана в международных цепочках поставок.

Таким образом, обнародованная статистика по грузоперевозкам по транспортным коридорам имеет особое значение на фоне результатов долгосрочной стратегии по укреплению позиций Азербайджана как логистического и транзитного центра. Расширение Бакинского порта, развитие AFEZ и углубление международного сотрудничества по Среднему коридору в ближайшие годы создадут условия для дальнейшего роста транзитных доходов страны и ее доли в региональной логистике.