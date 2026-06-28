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В Кувейте и Бахрейне были атакованы объекты инфраструктуры ВС США - КСИР

Иран Новость 28 июня 2026 05:45 (UTC +04:00)
В Кувейте и Бахрейне были атакованы объекты инфраструктуры ВС США - КСИР
Мугаддас Мустафаев
Мугаддас Мустафаев
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БАКУ /Trend/ - Иран нанес ответные удары по ключевым объектам инфраструктуры Вооруженных сил США в Кувейте и Бахрейне после военной операции Вашингтона.

Об этом заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР).

Согласно заявлению, в рамках совместной операции с применением баллистических ракет и беспилотников были поражены восемь важных объектов американской военной инфраструктуры на авиабазе Али-аль-Салем в Кувейте и на базе Пятого флота США в порту Сальман в Бахрейне.

В КСИР также предупредили, что в случае возможной новой агрессии со стороны США ответ Тегерана будет еще более жестким. Кроме того, в корпусе подчеркнули, что нарушение режима прекращения огня автоматически аннулирует все ранее достигнутые договоренности.

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