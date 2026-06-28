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Азербайджанские дзюдоисты завоевали три медали на турнире в Чехии (ФОТО)

Общество Новость 28 июня 2026 00:14 (UTC +04:00)
Азербайджанские дзюдоисты завоевали три медали на турнире в Чехии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В первый соревновательный день проходящего в Праге европейского Открытого турнира по дзюдо сборная Азербайджана завоевала 3 медали.

Эльшан Асадов (66 килограммов), победив всех своих соперников, стал победителем турнира. В этой весовой категории Рашад Елкиев удостоился серебряной медали. Кямран Сулейманов (73 кг) завершил соревнование с бронзовой медалью.

Сборная Азербайджана с 1 золотой, 1 серебряной и 1 бронзовой медалями расположилась на второй строчке в общекомандном зачете среди 38 стран.

Азербайджанские дзюдоисты завоевали три медали на турнире в Чехии (ФОТО)
Азербайджанские дзюдоисты завоевали три медали на турнире в Чехии (ФОТО)
Азербайджанские дзюдоисты завоевали три медали на турнире в Чехии (ФОТО)
Азербайджанские дзюдоисты завоевали три медали на турнире в Чехии (ФОТО)
Азербайджанские дзюдоисты завоевали три медали на турнире в Чехии (ФОТО)
Азербайджанские дзюдоисты завоевали три медали на турнире в Чехии (ФОТО)

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