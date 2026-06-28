Стал известен объем поставок природного газа между Азербайджаном и Ираном

БАКУ /Trend/ - В январе-апреле текущего года из Азербайджана в Исламскую Республику Иран было экспортировано 19,038 миллиона кубометров природного газа (в газообразном состоянии) стоимостью 1,281 миллиона долларов США.

Об этом сообщается в отчете Государственного статистического комитета.

Кроме того, в отчетный период Азербайджан импортировал из Ирана 168,011 миллиона кубометров природного газа (в газообразном состоянии) стоимостью 11,307 миллиона долларов США.

В аналогичном периоде прошлого года импорт и экспорт природного газа (в газообразном состоянии) между двумя странами зафиксированы не были.

В целом, в январе-апреле 2026 года из Азербайджана в 8 стран было экспортировано 8,416 миллиарда кубометров природного газа (в газообразном состоянии) стоимостью 2,536 миллиарда долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель снизился в стоимостном выражении на 529,7 миллиона долларов США (на 17,3%), а по объему - вырос на 256,3 миллиона кубометров (на 3,1%).

Кроме того, за первые четыре месяца 2026 года Азербайджан импортировал природный газ (в газообразном состоянии) только из одной страны – Исламской Республики Иран – в объеме 168,011 миллиона кубометров стоимостью 11,307 миллиона долларов США. В аналогичном периоде прошлого года Азербайджан импортировал природный газ из двух стран – России и Туркменистана – в объеме 176,5 миллиона кубометров стоимостью 27,2 миллиона долларов США. Таким образом, импорт природного газа в Азербайджан по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился в стоимостном выражении на 15,9 миллиона долларов США (в 2,4 раза), а по объему – на 8,5 миллиона кубометров (на 4,8%).

Экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Ираном в последние годы последовательно расширяется в таких направлениях, как торговля, транспорт, энергетика, транзит и логистика. Две страны углубляют сотрудничество в рамках Международного транспортного коридора "Север-Юг", а также реализуют совместные проекты в энергетической сфере по обмену электроэнергией и природным газом.

Стороны также продолжают сотрудничество в области увеличения взаимного товарооборота, расширения приграничных экономических связей, стимулирования промышленной кооперации и инвестиционных проектов. Энергетический сектор остается одним из ключевых направлений экономических отношений между двумя странами.

Заместитель министра нефти Ирана и исполнительный директор Национальной газовой компании Саид Тавакколи в эксклюзивном интервью Trend заявил, что Тегеран готов к расширению газового обмена и своп-операций с Азербайджаном.

"Газовая инфраструктура Ирана располагает всеми возможностями для сотрудничества в области газового свопа и обмена. В этом направлении ведутся переговоры, и мы надеемся, что в ближайшем будущем они приведут к практическим шагам", – сказал он.

По словам Тавакколи, срок действия долгосрочного газового контракта между Национальной газовой компанией Ирана и SOCAR был вновь продлен, и существующее сотрудничество успешно продолжается.

"В случае достижения Азербайджаном соглашений с другими соседними странами по газовому свопу и обмену через территорию Ирана, Иран полностью готов к такому сотрудничеству", – сообщил Trend заместитель министра.

Он отметил, что в программе экономического развития Ирана до 2029 года расширение газовой торговли, транзитных и своп-операций с соседними странами и странами СНГ определено в качестве одного из приоритетных направлений. В этой связи Тегеран также открыт для транзита газа из Туркменистана и других соседних стран через Иран на третьи рынки.