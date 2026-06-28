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Трамп предупредил Иран о возможных последствиях новых атак

США Новость 28 июня 2026 04:31 (UTC +04:00)
Трамп предупредил Иран о возможных последствиях новых атак
Фото: Сайт Белого дома
Мугаддас Мустафаев
Мугаддас Мустафаев
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БАКУ /Trend/ - Военная авиация США вновь нанесла удары по объектам хранения ракет и беспилотных летательных аппаратов в Иране, а также по прибрежным радиолокационным системам в ответ на нарушение режима прекращения огня.

Об этом президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.

"Вполне возможно, что они никогда не усвоят урок! Может наступить время, когда мы больше не сможем проявлять сдержанность и будем вынуждены завершить начатое военными средствами. Если это произойдёт, Исламская Республика Иран перестанет существовать", - написал Трамп.

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