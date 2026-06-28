Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана значительно выросла

БАКУ/Trend/ - По состоянию на 1 июня текущего года банковский сектор Азербайджана получил чистую прибыль в размере 557,1 миллиона манатов.

Согласно отчету Центрального банка Азербайджана (ЦБА), этот показатель на 126,4 миллиона манатов, или на 29,3%, превышает результат аналогичного периода прошлого года.

За отчетный период банки получили операционную прибыль в размере 837,5 миллиона манатов. Это на 18,3% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

В соответствующем периоде банками был уплачен налог на прибыль на общую сумму 134,7 миллиона манатов, что на 23,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По состоянию на 31 мая 2026 года количество филиалов 22 действующих в Азербайджане банков составило 499, количество отделений (включая обменные пункты) — 84, количество банкоматов — 3502. В отчетном месяце численность сотрудников в банковском секторе составила 27 374 человека.