Президент Узбекистана посетит Россию с рабочим визитом

2 июня 2026 22:16 (UTC +04:00)
Нильджан Бахшалиева
БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит с рабочим визитом город Санкт-Петербург.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Узбекистана.

Согласно информации, визит состоится по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина 4-5 июня.

Сообщается, что Шавкат Мирзиёев примет участие и выступит на пленарном заседании 29-го Петербургского международного экономического форума, который пройдет под лозунгом «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему».

Президент Узбекистана поделится своим видением ситуации в мировой экономике, перспектив развития узбекско-российского экономического сотрудничества, а также обозначит текущие приоритеты развития страны.

В рамках визита также предусмотрено проведение встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, а также участие в церемонии запуска строительства в стране первой интегрированной атомной электростанции.

