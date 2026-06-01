  1. Главная
  2. Экономика

Микаил Джаббаров провел обсуждения с министром промышленности и торговли Татарстана (ФОТО)

Экономика Материалы 1 июня 2026 22:37 (UTC +04:00)
Микаил Джаббаров провел обсуждения с министром промышленности и торговли Татарстана (ФОТО)
Фото: Министерство экономики Азербайджанской Республики
Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в рамках «Бакинской энергетической недели» встретился с заместителем премьер-министра, министром промышленности и торговли Татарстана Олегом Коробченко.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики.

На встрече было особо отмечено укрепление торгово-экономического сотрудничества, а также дальнейшее усиление партнерских отношений между деловыми кругами сторон.

Кроме того, был обсуждены вопросы, связанные с реализацией проекта Совместного промышленного парка, продвижением взаимодействия в энергетической сфере, а также проведением очередного заседания Совместной межправительственной комиссии.

Состоялся обмен мнениями по расширению двусторонних связей сторон.

Микаил Джаббаров провел обсуждения с министром промышленности и торговли Татарстана (ФОТО)
Микаил Джаббаров провел обсуждения с министром промышленности и торговли Татарстана (ФОТО)
Микаил Джаббаров провел обсуждения с министром промышленности и торговли Татарстана (ФОТО)
Микаил Джаббаров провел обсуждения с министром промышленности и торговли Татарстана (ФОТО)

Тэги:

Читайте Trend в

Лента

Лента новостей

Читать все новости