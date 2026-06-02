Страховой рынок Азербайджана вырос

БАКУ /Trend/ - В январе-апреле текущего года по линии действующих в Азербайджане страховых компаний было собрано страховых премий на сумму 610,216 миллиона манатов.

Как передает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), данный показатель на 21,7 миллиона манатов, или на 3,7% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

За отчетный период объем страховых выплат составил 304,353 миллиона манатов. Согласно данным, это на 73 миллиона манатов, или на 31,6% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.