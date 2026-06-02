Баку сияет – когда маленькие исполнители дарят большие эмоции (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках I Международного музыкального фестиваля "Мир детей" в Союзе композиторов Азербайджана состоялся яркий концерт, посвящённый Международному дню защиты детей – 1 июня, сообщает Trend Life.

Фестиваль стал первым международным проектом, реализуемым совместно Азербайджанской государственной академической филармонией имени Муслима Магомаева и Азербайджанской государственной детской филармонией. С 31 мая по 3 июня одарённые дети, молодые музыканты и профессиональные исполнители из разных стран собираются на одной сцене, чтобы создавать музыку вместе, учиться друг у друга и вдохновлять публику. Главная цель проекта – поддержка талантливых детей и предоставление им возможности выступить на большой сцене в совместных творческих проектах с опытными артистами.

Открывая концерт, председатель Союза композиторов Азербайджана, член-корреспондент НАНА, народная артистка, профессор Фирангиз Ализаде и директор Государственной детской филармонии, пианистка Саида Тагизаде поздравили маленьких артистов с праздником, отметив значимость фестиваля и его вклад в творческое развитие юных музыкантов.

Программа вечера включала произведения азербайджанских композиторов разных поколений – от народных артистов Гары Гараева, Арифа Меликова и Тофига Гулиева до заслуженных деятелей искусств Ганбара Гусейнова, Сардара Фараджева и Джейхуна Аллахвердиева, а также Рены Гадимовой.

Сцену украшали выступления Детского хора при Государственной детской филармонии под руководством заместителя директора Лейлы Мурадзаде и детского хора "Шамс", а также сольные номера юных исполнителей. Каждый музыкальный номер превращался в небольшую сценическую постановку, объединяя музыку, драматургию и искренние эмоции артистов.

Концерт ещё раз доказал, что музыка – один из самых мощных инструментов раскрытия творческого потенциала детей. Она объединяет, вдохновляет и вселяет уверенность в будущее, оставляя в сердцах зрителей незабываемое впечатление и радость праздника.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!