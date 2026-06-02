Руководители энергосистем Азербайджана, Казахстана и Узбекистана провели обсуждения

БАКУ /Trend/ - Состоялась встреча между делегациями, которые возглавили председатель правления ОАО «Азерэнержи» Баба Рзаев, председатель правления АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (KEGOC) Наби Айтжанов и заместитель председателя правления АО «Национальные электрические сети Узбекистана» Феруз Курбанов.

Как сообщили Trend в «Азерэнержи», на встрече состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития энергетического сотрудничества между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном.

В то же время в ходе встречи, где обсуждались вопросы внедрения новых технологий и интеграции возобновляемых источников энергии в энергосистему, был проведен обмен опытом касательно недавно запущенных в Азербайджане систем накопления энергии на аккумуляторных батареях (BESS) мощностью 250 МВт и емкостью 500 МВтч.

На встрече была подчеркнута важность интенсификации дальнейшего развития сотрудничества и осуществления взаимных визитов.