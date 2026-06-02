SLB применит искусственный интеллект при разработке месторождения «Бахар»

БАКУ /Trend/ - Проект «Бахар» станет флагманским энергетическим активом, в котором будут применены полностью цифровой подход и технологии ИИ.

Как сообщает Trend, об этом на панельной дискуссии во второй день Бакинской энергетической недели заявил старший вице-президент по интеграции корпорации SLB Гёкхан Ярым.

Он отметил, что проект «Бахар» является одним из стратегических и флагманских для компании, и с самого начального этапа он проектировался как актив, обладающий стопроцентными цифровыми возможностями.

По словам Г. Ярыма, каждая стадия производственной цепочки в рамках проекта — начиная от пластовых пород и заканчивая трубопроводами — выстроена так, чтобы ее можно было отслеживать с помощью цифровых технологий: «В проекте "Бахар" используются самые современные инструменты сейсморазведки и технологии искусственного интеллекта, что обеспечило точное определение различных пластов. Этот подход сыграл важнейшую роль в процессе планирования, размещения буровых скважин», — сказал он.

Старший вице-президент добавил, что особое значение в проекте уделяется бурению наклонно-направленных и горизонтальных скважин, а также подбору соответствующих технологий их заканчивания. По его словам, данный подход охватывает не просто бурение скважин, а планирование всего жизненного цикла актива.

Представитель SLB подчеркнул, что ключевая цель заключается в обеспечении разработки месторождения с максимальным коэффициентом извлечения и учете возможностей методов повышения нефтегазоотдачи.

Выразив благодарность за созданные в рамках проекта возможности для сотрудничества, он подчеркнул свою уверенность в том, что будущие результаты по проекту «Бахар» внесут весомый вклад в энергетический сектор Азербайджана и всего региона.