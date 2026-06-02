bp стремится развивать “Карабах” как спутниковое месторождение

БАКУ/Trend/ - Компания bp стремится развивать азербайджанское месторождение “Карабах” как спутниковое.

Как сообщает Trend, об этом журналистам заявил региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Джио Кристофоли в рамках Бакинской энергетической недели.

Он отметил, что компания продолжает инвестиции в разработку месторождения.

"В настоящее время ведутся инженерные работы, а принятие окончательного инвестиционного решения ожидается к середине следующего года. Мы стремимся развивать “Карабах” как спутниковое месторождение. Это позволит использовать существующую инфраструктуру в Каспийском регионе для освоения новых месторождений и станет важной вехой", - заявил Дж.Кристофоли.

Отметим, что контрактная площадь «Карабах» расположена в 120 км к востоку от Баку, на глубинах моря 150–200 м, вблизи контрактных участков "Азери-Чираг-Гюнешли" и "Ащрафи-Дан Улдузу-Айпара".

Согласно данным министерства энергетики Азербайджана, первоначально оцененные геологические запасы месторождения превышают 60 млн тонн нефти.

Недавно bp завершила донную сейсмическую съёмку методом Ocean Bottom Node (OBN) на месторождении "Карабах". Работы стартовали в декабре 2025 года и были завершены в середине марта 2026 года.

Сейсмическая программа была направлена на углубление понимания характеристик резервуара, поддержку планирования бурения и оптимизацию стратегии разработки месторождения.