БАКУ/ Trend/ - Обсуждено сотрудничество Азербайджана и США в сфере цифровизации, ИИ и кибербезопасности.

Обсуждения состоялись в ходе встречи министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашада Набиева с делегацией во главе с помощником государственного секретаря США по вопросам экономики, энергетики и бизнеса Калебом Орром, сообщили Trend в Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Было отмечено, что были рассмотрены перспективы сотрудничества в сферах цифровизации и транспорта, расширение нормативно-правовой базы в области искусственного интеллекта и кибербезопасности, а также вопросы партнерства с государственными структурами и компаниями США в целях строительства дата-центра в Азербайджане.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам расширения Среднего коридора, реализуемых и планируемых мероприятий по развитию Зангезурского коридора, а также перспектив участия американских компаний в этих процессах.