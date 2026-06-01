Кыргызстан располагает благоприятными условиями для развития солнечной и ветровой энергетики - министр

БАКУ/Trend/ - Кыргызстан располагает благоприятными условиями для развития солнечной и ветровой энергетики.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр энергетики Кыргызской Республики Таалайбек Ибраев на министерском диалоге по продвижению энергетического перехода на основе ВИЭ в Центральной Азии, проходящем в рамках Бакинской энергетической недели.

"Кыргызская Республика, обладая значительным потенциалом возобновляемых источников энергии, делает ставку на гидроэнергетику, которая является основой энергетического сектора страны. Вместе с тем в республике благоприятные условия для развития солнечной и ветровой энергетики, а также других экологически чистых технологий.

Убеждены, что эффективное использование этого потенциала невозможно без тесного взаимодействия государств Центральной Азии", - сказал он.

Ибраев отметил, что страны региона объединяют общие водные ресурсы, взаимосвязанные энергетические системы и общие цели в области устойчивого развития.

«Укрепление межгосударственной энергетической связи позволит повысить надежность энергоснабжения, оптимизировать использование энергетических ресурсов и создать условия для торговли экологической чистой электроэнергии», — подчеркнул министр.