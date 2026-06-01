  1. Главная
  2. Экономика

Кыргызстан располагает благоприятными условиями для развития солнечной и ветровой энергетики - министр

Экономика Материалы 1 июня 2026 17:47 (UTC +04:00)
Кыргызстан располагает благоприятными условиями для развития солнечной и ветровой энергетики - министр
Алёна Павленко
Алёна Павленко
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Кыргызстан располагает благоприятными условиями для развития солнечной и ветровой энергетики.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр энергетики Кыргызской Республики Таалайбек Ибраев на министерском диалоге по продвижению энергетического перехода на основе ВИЭ в Центральной Азии, проходящем в рамках Бакинской энергетической недели.

"Кыргызская Республика, обладая значительным потенциалом возобновляемых источников энергии, делает ставку на гидроэнергетику, которая является основой энергетического сектора страны. Вместе с тем в республике благоприятные условия для развития солнечной и ветровой энергетики, а также других экологически чистых технологий.

Убеждены, что эффективное использование этого потенциала невозможно без тесного взаимодействия государств Центральной Азии", - сказал он.

Ибраев отметил, что страны региона объединяют общие водные ресурсы, взаимосвязанные энергетические системы и общие цели в области устойчивого развития.

«Укрепление межгосударственной энергетической связи позволит повысить надежность энергоснабжения, оптимизировать использование энергетических ресурсов и создать условия для торговли экологической чистой электроэнергии», — подчеркнул министр.

Читайте Trend в

Лента

Лента новостей

Читать все новости