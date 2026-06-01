Главы SOCAR и «Узбекнефтегаз» обсудили развитие связей в энергосекторе

БАКУ /Trend/ - 1 июня в рамках «Бакинской энергетической недели» президент SOCAR Ровшан Наджаф встретился с председателем правления АО «Узбекнефтегаз» Абдугани Сангиновым.

Об этом Trend сообщили в SOCAR.

На встрече было выражено удовлетворение развитием связей в энергетическом секторе между двумя странами в соответствии с политическим курсом, определенным главами обоих государств. В связи с этим были отмечены шаги, предпринимаемые в направлении расширения сотрудничества между SOCAR и «Узбекнефтегаз».

В ходе беседы была подчеркнута значимость "Бакинской энергетической недели" как важной платформы для обсуждения энергетических вопросов в регионе. Также было обращено внимание на важность встреч, прошедших в прошлом месяце в рамках 28-й международной выставки и конференции «Нефть и газ Узбекистана», и значимость присоединения компании bp к Соглашению о разделе продукции по разведке, разработке и добыче на инвестиционных блоках «Устюрт».

Были рассмотрены работы, которые предстоит выполнить в рамках данного проекта, и перспективы дальнейшего сотрудничества, а также проведен обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.