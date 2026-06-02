В CIMC ENRIC отметили растущую роль Азербайджана в транспортировке газа между Азией и Европой

БАКУ /Trend/ - Азербайджан способен сыграть еще более важную роль в энергетической логистике Евразии благодаря развитию альтернативных способов транспортировки газа, наряду с традиционной трубопроводной инфраструктурой.

Как сообщает Trend, об этом заявил менеджер по продажам на рынках стран СНГ компании CIMC ENRIC Вэйсюань Чэн на панельной сессии в рамках 31-й Международной выставки «Нефть и газ Каспия», проходящей в Баку.

По его словам, Южный газовый коридор уже сегодня является одним из ключевых маршрутов поставок природного газа в Европу и играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности региона.

"Газовый коридор ежегодно транспортирует значительные объемы природного газа на большие расстояния в страны Европы, однако трубопроводная инфраструктура имеет определенные ограничения по охвату территорий", — отметил он.

Чэн подчеркнул, что для дальнейшего повышения эффективности поставок необходимо развивать дополнительные транспортные решения, способные обеспечивать доставку газа в районы, не охваченные магистральными трубопроводами.

«Речь идет о так называемой проблеме последних километров. В тех регионах, где отсутствует трубопроводная инфраструктура, можно использовать мобильные решения для транспортировки газа с более низкими затратами», — сказал представитель CIMC ENRIC.

По его словам, растущее значение транспортно-логистических маршрутов между Азией и Европой делает географическое положение Азербайджана еще более важным для международных энергетических поставок.

«В будущем транспортировка газа не будет зависеть исключительно от трубопроводов. Комбинация различных способов доставки позволит значительно расширить возможности энергетического сотрудничества и повысить эффективность поставок», — подчеркнул Чэн.

Он добавил, что развитие новых технологий транспортировки газа способно дополнить существующую инфраструктуру и создать дополнительные возможности для расширения энергетических связей между странами Евразии.