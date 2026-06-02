В Азербайджане значительно выросло производство ветряной энергии

БАКУ/ Trend/ - В январе–апреле текущего года на ветряных электростанциях Азербайджана было выработано 327,5 миллиона кВт/ч электроэнергии.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный статистический комитет, этот показатель в 58,5 раза превышает результат аналогичного периода 2025 года (рост на 321,9 миллиона кВт/ч).

В то же время за отчетный период на солнечных электростанциях страны было произведено 121,8 миллиона кВт/ч электроэнергии, что на 7,8 миллиона кВт/ч, или на 6% меньше, чем в первые четыре месяца 2025 года.

Отметим, что в январе–апреле 2026 года в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром было произведено продукции и оказано услуг на сумму 1 миллиард 322,7 миллиона манатов. Объем продукции в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов составил 201 миллион манатов.