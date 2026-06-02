BEOC увеличила добычу газа на месторождении «Бахар»

БАКУ /Trend/ - Операционная компания Bahar Energy (BEOC) приступила к реализации крупномасштабного проекта по повторной разработке месторождений «Бахар» и «Гум-дениз».

Как сообщает Trend со ссылкой на компанию, в результате мер, осуществленных за короткий период, на месторождении «Бахар» удалось добиться увеличения добычи газа на 50 процентов.

Отмечается, что привлечение к проекту компании SLB, обладающей международным опытом, имеет важное значение с точки зрения технической оценки, геологического анализа и более точного определения будущих сценариев развития. Этапы первоначальной технической и геологической оценки уже завершены. В настоящее время проект продолжается в направлении финализации стадии «Выбор» и перехода к следующему этапу — «Определение». На этой стадии оцениваются будущие инфраструктурные потребности, потенциал скважин и возможности более эффективной эксплуатации месторождений.

Напомним, что после внесения изменений в структуру управления месторождениями «Бахар» и «Гум-дениз» с 15 августа 2025 года SOCAR консолидировала 100-процентную долю участия в компании BEOC. В результате проект перешел под управление SOCAR в рамках действующего Соглашения о разделе продукции (СРП).

В настоящее время компания реализует стратегическую дорожную карту по дальнейшему развитию актива.

Месторождение «Бахар», введенное в эксплуатацию в 1968 году, и месторождение «Гум-дениз», промышленная разработка которого ведется с 1955 года, относятся к числу старейших нефтегазовых активов Азербайджана и имеют важное значение для дальнейшего развития национального энергетического сектора.