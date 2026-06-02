Евразия 2030+: ЕАБР проведет в Алматы Годовое собрание и Бизнес-форум

БАКУ/ Trend/ - 25–26 июня в Алматы пройдет Годовое собрание и Бизнес-форум Евразийского банка развития (ЕАБР) «Евразия 2030+: инвестиции, рост и новые возможности».

Как сообщает Trend, со ссылкой на ЕАБР, мероприятие приурочено к 20-летию ЕАБР и станет площадкой для обсуждения ключевых направлений развития региона. На форуме обсудят вопросы инвестиций в устойчивое развитие, цифровых технологий, исламского финансирования в Центральной Азии и развития транспортной инфраструктуры.

Среди спикеров форума руководители ведущих институтов исламского финансирования из Саудовской Аравии, Малайзии, Бахрейна и ОАЭ. Также ожидается участие ИИ-футуролога Тарика Курейши из США, членов правительств стран Центральной Азии, руководителей крупных компаний, включая генерального директора Uzum Holding Джасура Джумаева и председателя Правления АО «НК «КазАвтоЖол» Дархана Иманашева, а также представителей многосторонних банков развития и экспертного сообщества.

Евразийский банк развития — многосторонний банк развития, работающий на евразийском пространстве. По данным ЕАБР, к концу 2025 года в накопленном портфеле банка насчитывалось 326 проектов общим объемом инвестиций 19,6 млрд долларов США. В рамках Стратегии 2022–2026 ЕАБР реализует три мегапроекта: «Водно-энергетический комплекс Центральной Азии», «Евразийский транспортный каркас» и «Евразийская товаропроводящая сеть».

