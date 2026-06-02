Обсуждено энергетическое партнерство Азербайджана и Великобритании (ФОТО)

Энергетика Материалы 2 июня 2026 15:31 (UTC +04:00)
Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - Обсуждено энергетическое партнерство Азербайджана и Великобритании.

Обсуждения состоялись в ходе встречи министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова с делегацией Великобритании во главе с торговым комиссаром по Восточной Европе и Центральной Азии Дэвидом Ридом, сообщили Trend в Министерстве энергетики.

В ходе встречи было отмечено, что долгосрочное и успешное энергетическое сотрудничество, в частности «Контракт века», Южный газовый коридор, а также другие инфраструктурные проекты в нефтегазовой сфере с участием компании bp, сыграли важную роль в развитии двусторонних отношений.

Было подчеркнуто, что сотрудничество с компанией расширяется за счет новых проектов, а также будет способствовать декарбонизации нефтегазового сектора, в том числе благодаря солнечной электростанции, построенной в Джебраиле.

В ходе встречи были обсуждены возможности расширения проектов в области морской ветроэнергетики, солнечной энергетики и электроэнергетических интерконнекторов. Особо отмечено стратегическое значение "зеленого энергетического коридора Каспий – Черное море – Европа", а также развитие электрических связей с Турцией, Болгарией и другими странами региона. Также были рассмотрены вопросы подготовки к очередному заседанию межправительственной комиссии.

Обсуждено энергетическое партнерство Азербайджана и Великобритании (ФОТО)
