Минэнерго Азербайджана продвигает международную модель ESCO среди крупных энергопотребителей (ФОТО)

2 июня 2026 16:02 (UTC +04:00)
Фото: Министерство энергетики Азербайджанской Республики
БАКУ /Trend/ - По инициативе министерства энергетики в рамках 31-й Бакинской энергетической недели организовано мероприятие на тему «Платформа энергоэффективности и инвестиций ESCO: мост сотрудничества между глобальным опытом ESCO и крупными энергопотребителями в Азербайджане».

Об этом Trend сообщили в министерстве энергетики Азербайджана.

Целью мероприятия, в котором приняли участие представители государственных структур, международных финансовых институтов, частного сектора и международных компаний, является продвижение модели энергосервисных компаний (Energy Service Company — ESCO) в качестве эффективного инвестиционного и институционального механизма для повышения энергоэффективности в Азербайджане, трансформация международного опыта в конкретные проекты и установление прямого диалога между международными ESCO-компаниями и крупными энергопотребителями страны.

Заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов подчеркнул, что энергоэффективность занимает важное место в энергетической политике страны, и отметил значимость изучения и применения международного опыта ESCO. Подчеркнув, что в Азербайджане насчитывается около 500 крупных потребителей энергии, замминистра заявил, что меры по энергоэффективности на основе частных инвестиций будут выгодны как для потребителя и инвестора, так и для государства в целом.

Генеральный директор компании SOCAR Green Эльмир Мусаев сообщил, что совместно с Государственным агентством водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) разрабатывается Дорожная карта по декарбонизации ADSEA. Он отметил, что, согласно международной практике, в указанной структуре можно добиться экономии энергии до 25 процентов.

Затем выступили представители турецкой Ассоциации энергоэффективности и управления, компаний Honeywell, ABB, Europower Energy, Boston Consulting Group, Rapid Solutions, Energazer, ООО Azəralüminium, холдинга Azərsun, а также Азиатского банка развития, Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития.

В выступлениях была подчеркнута важность достижения энергоэффективности с точки зрения повышения экономической конкурентоспособности, снижения затрат на энергию, укрепления энергетической безопасности и сокращения выбросов парниковых газов. Было отмечено, что механизмы финансирования на основе результатов, применяемые ESCO-компаниями, позволяют потребителям энергии реализовывать проекты по энергоэффективности без необходимости первоначальных крупных инвестиций. Так, компании ESCO финансируют мероприятия по энергоэффективности, окупая свои инвестиции за счет достигаемой экономии энергии.

В ходе дискуссий была представлена информация о сформированной в стране законодательной базе в области энергоэффективности, проведении энергетических аудитов и проводимой работе в сфере энергетического менеджмента. Было заявлено, что в Азербайджане продолжаются меры по созданию благоприятной среды для развития рынка ESCO, и расширение сотрудничества с международными партнерами входит в число приоритетных целей в этом направлении.

