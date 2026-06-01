Ровшан Наджаф провел обсуждения с вице-президентом Shell

1 июня 2026 21:09 (UTC +04:00)
Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - 1 июня в рамках «Бакинской энергетической недели» президент SOCAR Ровшан Наджаф встретился с исполнительным вице-президентом компании Shell Валидом Хади.

Об этом Trend сообщили в SOCAR.

На встрече были обсуждены вопросы потенциального сотрудничества между компаниями в различных сегментах энергетического сектора как в Азербайджане, так и в других странах. В связи с этим была отмечена значимость Меморандума о взаимопонимании, подписанного сегодня между SOCAR и компанией Shell.

Стороны рассмотрели возможности сотрудничества в сферах upstream, midstream и downstream, развития человеческого капитала, исследований и инноваций, а также применения искусственного интеллекта, и провели обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

