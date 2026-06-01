Цифровизация добычи нефти и газа остается самым сложным направлением трансформации - Caspian Innovation Center

БАКУ/ Trend/ - Цифровизация добычи нефти и газа остается наиболее сложным направлением трансформации нефтегазовой отрасли из-за устаревшей инфраструктуры, удаленности объектов и разрозненности данных.

Как сообщает Trend, об этом заявил старший консультант по приложениям Caspian Innovation Center Теймур Фигаров на панельной сессии в рамках Бакинской энергетической неделе.

По его словам, нефтегазовая отрасль представляет собой единую цепочку, состоящую из трех взаимосвязанных сегментов — добычи, транспортировки и переработки углеводородов.

«Добыча является сердцем всей отрасли. Без upstream-сегмента не существует ни транспортировки, ни переработки. Однако для эффективного использования углеводородов необходимо развивать все три направления одновременно», — отметил он.

Фигаров подчеркнул, что именно сектор добычи сегодня сталкивается с наибольшими вызовами на пути цифровой трансформации.

«Дополнительные сложности создают географические факторы. Многие объекты расположены на морских платформах, куда необходимо добираться на вертолетах или судах. Любое техническое вмешательство требует значительных ресурсов и времени», — сказал эксперт.

По его словам, серьезным препятствием остается и фрагментация производственных данных.

«Информация поступает из множества источников, использующих разные стандарты и форматы. Именно поэтому цифровизация добычи требует больше времени и усилий по сравнению с другими сегментами отрасли», — отметил Фигаров.

Он напомнил, что ранее сбор производственной информации с морских платформ был значительно ограничен из-за отсутствия современных датчиков и автоматизированных систем мониторинга, а многие данные приходилось получать вручную.

По словам эксперта, сегодня ситуация постепенно меняется благодаря внедрению новых цифровых решений.

«В настоящее время внедряется большое количество датчиков, устройств и систем мониторинга. Это позволит получать полную картину происходящего на объектах в режиме реального времени», — подчеркнул он.

Фигаров отметил, что расширение сети датчиков и цифровых инструментов обеспечит большую прозрачность производственных процессов, позволит оперативно выявлять отклонения в работе оборудования и снизить влияние человеческого фактора.

Он также сообщил, что одним из ключевых направлений дальнейшей цифровизации является создание централизованной системы управления производственными данными, которая позволит объединить информацию о добыче нефти и газа в едином цифровом пространстве и повысить эффективность принятия решений.