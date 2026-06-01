Странам ЦА необходимы масштабные инвестиции и региональная интеграция для энергоперехода

БАКУ/Trend/ - Cтраны Центральной Азии обладают значительным потенциалом в сфере возобновляемой энергетики, однако продолжают сталкиваться с серьёзными вызовами энергетической безопасности, особенно в зимний период, когда возникают ограничения и дефицит мощности.

Как сообщает Trend, об этом заявила руководитель направления по энергетике в регионе Европы и Центральной Азии Всемирного банка (World Bank) Стефани Гил на министерском диалоге по продвижению энергетического перехода на основе ВИЭ в Центральной Азии, проходящем в рамках Бакинской энергетической недели.

По ее словам, для реализации амбициозных планов развития энергетики только в одной стране региона (в Узбекистане) в ближайшие 10 лет потребуется около 50 млрд долларов инвестиций.

«Средства необходимы для развития генерации, модернизации сетей, распределительных систем, а также цифровизации энергетической инфраструктуры для управления нестабильностью возобновляемых источников.

Ключевым условием привлечения капитала остаются структурные реформы в энергетическом секторе, включая постепенное сокращение субсидий при одновременной защите уязвимых слоёв населения, а также повышение прозрачности и предсказуемости тарифной политики», - отметила она.

Представитель Всемирного банка привела пример платформы Scaling Solar, которая позволила Узбекистану запустить конкурентные и прозрачные аукционы, сформировать стандартные инвестиционные контракты и привлечь частный капитал.

По ее словам, благодаря этому подходу страна смогла быстро масштабировать проекты и достичь около 8 ГВт установленной мощности и новых проектов в стадии переговоров.