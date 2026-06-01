В Азербайджане утвержден верхний предел цен еще на ряд лекарств

БАКУ /Trend/ - Тарифный совет Азербайджана утвердил верхний предел цен еще на 184 лекарственных средства.

Как сообщает Trend, соответствующее решение было принято на очередном заседании Совета.

Согласно информации, цены на лекарственные препараты регулируются в соответствии с правилами, утвержденными постановлением Кабинета министров № 209 от 3 июня 2015 года, и инструкцией, утвержденной решением Тарифного совета от 21 июля 2015 года.

При определении цен учитывались торговое наименование лекарственных средств, фармацевтическая форма, название действующего вещества, дозировка, торговая упаковка, количество и страна-производитель.

Полный список 184 лекарственных средств, на которые утвержден верхний предел цен, опубликован в разделе «Лекарственные средства» на официальном сайте Тарифного совета.

Отметим, что с решениями, принятыми Тарифным советом, можно ознакомиться в разделе «Решения Совета» на официальном сайте структуры.